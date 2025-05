Milano, due arresti da parte della Polizia di Stato durante il weekend

Nel corso del trascorso weekend gli agenti di Polizia in servizio a Milano Centrale hanno arrestato due cittadini stranieri.

I poliziotti della Polfer, impegnati in attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, sono intervenuti nel pomeriggio di sabato a seguito di segnalazione in merito ad un individuo molesto a bordo di un treno per la Svizzera che stava infastidendo i viaggiatori.

L’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche è stato allontanato dal treno ed accompagnato negli uffici di polizia per accertamenti. E’ emerso che il ventitreenne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, privo di documenti e sedicente cittadino marocchino, era destinatario di un decreto di espulsione eseguito tre anni prima ma lo stesso aveva fatto ritorno nel territorio nazionale prima del termine di 5 anni prescritto dalla legge. Motivo per il quale si procedeva al suo arresto per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione. Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il PM di turno che ha disposto di accompagnare il reo presso le camere di sicurezza della Questura sin attesa di udienza con rito direttissimo prevista per la giornata odierna.

Il secondo arresto, nella mattina di domenica, è stato operato dagli agenti della polfer in abiti civili che, nei pressi di Piazza Duca D’Aosta, sono stati avvicinati da un uomo che ha proposto loro di acquistare della droga. I poliziotti si sono finti interessati e, una volta visionata la sostanza, si sono qualificati arrestando il ventiseienne dopo un’accanita resistenza e sequestrando la sostanza, che è risultata essere cocaina. L’uomo, cittadino della Guinea, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.