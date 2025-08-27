Milano, due arresti della Polizia di Stato nei pressi della stazione Centrale

Nei giorni scorsi a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 31 anni e un cittadino eritreo 47enne, entrambi ricercati dall’Autorità Giudiziaria.

Lunedì pomeriggio in piazza IV Novembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno fermato il 31enne per un controllo a seguito del quale è emerso che l’uomo era ricercato dalla Procura della Repubblica di Monza a seguito di diverse condanne per una lunga serie di reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni, guida in stato di ebbrezza, spaccio, resistenza, danneggiamento, evasione. Al termine degli accertamenti il trentunenne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Opera, dovendo scontare la pena prevista di sette anni e tre mesi di reclusione e provvedere al pagamento della pena pecuniaria di 1000 euro.

Martedì pomeriggio, gli agenti della Polfer in servizio presso la stazione di Milano Centrale hanno fermato il 47enne mentre si trovava in stazione. Da successivi accertamenti l’uomo è risultato essere destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Al termine del controllo il 47enne, condannato per possesso di documenti falsi, è stato accompagnato presso la casa circondariale di San Vittore per scontare la pena prevista di dieci mesi di reclusione.