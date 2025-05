Milano, due arresti della Polizia di Stato per furto

Mercoledì 21 Maggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, con precedenti, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e furto, e un cittadino italiano 59enne per furto aggravato.

Nel primo pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Porta Garibaldi hanno fermato il 23enne dopo aver ricevuto una segnalazione da un commerciante in merito ad un furto di un capo di abbigliamento. Il giovane, nel tentativo di allontanarsi, si è mostrato dapprima aggressivo e minaccioso nei confronti dei poliziotti, per poi tentare di colpirli con calci e pugni.

Sempre nella giornata di mercoledì, in tarda serata, gli agenti della Polfer, in servizio in abiti civili, hanno notato il 59enne mentre armeggiava con una tanica nei pressi di un furgone parcheggiato in via Salmoiraghi, intento ad asportarne il gasolio contenuto all’interno. All’interno della sua autovettura i poliziotti hanno trovato ulteriori taniche di carburante, chiavi, un trapano e altri arnesi utilizzati per compiere i furti.