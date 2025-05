Milano, due etti di shaboo nella borsa per consegnare cibo: la Polizia di Stato arresta un 43enne

La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un cittadino bangladese di 43 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Partendo dai servizi volti al contrasto di spaccio di droga sul territorio di competenza, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate sono risaliti a un possibile punto di spaccio in zona Certosa.

Ieri mattina 2 maggio, poco dopo le ore 11, i poliziotti hanno visto un uomo che, telefonino in mano, passeggiava avanti e indietro nei pressi della fermata del tram in via Mambretti guardando con attenzione le persone in attesa del mezzo pubblico: fermato per un controllo, l’uomo, che seppur collaborativo era molto agitato, è stato trovato in possesso di una busta contenente 5,8 grammi di shaboo. Nella successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 43enne, che ha dichiarato essere un rider, gli agenti hanno rinvenuto delle chiavi per le quali l’uomo non ha fornito indicazioni: nonostante avesse dichiarato loro di non possedere cantina alcuna, i poliziotti, grazie a quelle chiavi, hanno aperto la porta di una delle cantine condominiali rinvenendo una sacca termica per la consegna del cibo con all’interno 12 buste e otto ovuli di shaboo dal peso totale di 200 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e tre telefoni cellulari.