Milano, due fermi e un arresto della Polizia di Stato nelle stazioni milanesi

Venerdì scorso, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato una cittadina italiana di 35 anni, per il reato di furto aggravato, fermato due cittadini egiziani di 18 e 19 anni per il reato di rapina e denunciato un cittadino marocchino di 18 anni per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In tarda mattinata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, allertati dal personale di vigilanza, hanno fermato la 35enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in quanto aveva asportato un profumo da un negozio della stazione.

In tarda serata, i poliziotti della Polfer, in servizio presso la stazione di Milano Domodossola, hanno fermato il 18enne e il 19enne, pluripregiudicati, i quali, dopo essere stati riconosciuti come autori di una rapina perpetrata nel pomeriggio ai danni di un viaggiatore al quale hanno strappato una collana in oro dopo averlo aggredito con uno spray al peperoncino, sono stati sottoposti a fermo di PG ed accompagnati presso il carcere di San Vittore.

Inoltre, sempre nella serata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Porta Garibaldi, hanno denunciato il 18enne in quanto notato, da personale dell’Esercito Italiano, in piazza Freud in possesso di una katana poi sequestrata. Il tutto è stato possibile grazie alla cooperazione fra Polizia di Stato ed Esercito Italiano impiegato sul territorio nell’ambito del piano “stazioni sicure”, finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e a contrastare le attività illecite presso i più importanti scali ferroviari.