Questa mattina, dopo ripetute sollecitazioni , si sono presentati in Questura a Milano i promotori della manifestazione NO GREEN PASS prevista per domani pomeriggio e preavvisata via email ad inizio settimana.

Dopo aver ridefinito e individuato un percorso plausibile mantenendo i punti di partenza e di arrivo proposti, valutando anche il passaggio attraverso piazza Duomo come da loro richiesto, i promotori hanno inteso revocare il preavviso poiché l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza non ha aderito alla loro richiesta, posta come condizione imprescindibile, di revocare i DASPO Urbani recentemente comminati dal Questore in relazione alle ultime manifestazioni non preavvisate tenutesi a Milano.