MILANO FASHION DAY  Domenica 28 Settembre 2025  Sala Liberty (Circolo Filologico Milanese) – Milano, Via Clerici 10

In occasione della Milano Fashion Week Donna, la Milano Fashion Day torna il 28 Settembre per la sua tredicesima edizione, con un programma ricco e prestigioso.

L’evento si terrà presso la rinomata Sala Liberty del Circolo Filologico Milanese, uno dei palazzi storici più prestigiosi di Milano, sito a pochi passi da Piazza Duomo.

L’evento ospiterà le sfilate davanti a un pubblico selezionato composto da professionisti del settore moda, giornalisti, influencer e celebrity.

La giornata sarà suddivisa in tre blocchi di défilé di moda, a partire dalle ore 14:30, con la partecipazione di numerosi brand.

Il primo blocco sarà dedicato a brand internazionali, il secondo a brand italiani, mentre il terzo blocco sarà dedicato interamente al brand Anna Rock, che presenterà la sua nuova collezione con un fashion show esclusivo.

A condurre l’evento sarà Leo Lionel, figura di spicco nel panorama della moda milanese.

L’organizzazione è curata da Andrew Sardelli e Marco Rosselli, in collaborazione con Tonino Galli, l’agenzia AP Servizi e la DD Group. Il team di make-up e hair styling sarà affidato a MS Agency, Euroform e Charm.

All’evento hanno contributo per la selezione delle modelle l’agenzia The Fashion Management di Mario Tomaselli e la MM Model Management.

Durante la giornata sarà presente anche un corner della scuola di massaggi Elite eventi e formazione che farà dei massaggi agli ospiti dell’evento con i prodotti della linea Lode Skin Care del brand Le Officinali di Eleonora.

Programma Milano Fashion Day

Ore 14:30 (Primo blocco)

Addy Van Den Krommenacker

Stephie Glam

Kira Tan e Gi-Bijou

La Perle

Mirna Nadj

Negin Shalikar

240791 by Eleni Kavvada Ore 16:15 (Secondo blocco)

Donatella Vertua

Sartoria Scirocco

Istituto di Moda Genova

Effe Milano

Ore 18:00 (Terzo blocco)

Anna Rock

Com. Stam. + locandina