MILANO FASHION DAY Domenica 28 Settembre 2025 Sala Liberty (Circolo Filologico Milanese) – Milano, Via Clerici 10
In occasione della Milano Fashion Week Donna, la Milano Fashion Day torna il 28 Settembre per la sua tredicesima edizione, con un programma ricco e prestigioso.
L’evento si terrà presso la rinomata Sala Liberty del Circolo Filologico Milanese, uno dei palazzi storici più prestigiosi di Milano, sito a pochi passi da Piazza Duomo.
L’evento ospiterà le sfilate davanti a un pubblico selezionato composto da professionisti del settore moda, giornalisti, influencer e celebrity.
La giornata sarà suddivisa in tre blocchi di défilé di moda, a partire dalle ore 14:30, con la partecipazione di numerosi brand.
Il primo blocco sarà dedicato a brand internazionali, il secondo a brand italiani, mentre il terzo blocco sarà dedicato interamente al brand Anna Rock, che presenterà la sua nuova collezione con un fashion show esclusivo.
A condurre l’evento sarà Leo Lionel, figura di spicco nel panorama della moda milanese.
L’organizzazione è curata da Andrew Sardelli e Marco Rosselli, in collaborazione con Tonino Galli, l’agenzia AP Servizi e la DD Group. Il team di make-up e hair styling sarà affidato a MS Agency, Euroform e Charm.
All’evento hanno contributo per la selezione delle modelle l’agenzia The Fashion Management di Mario Tomaselli e la MM Model Management.
Durante la giornata sarà presente anche un corner della scuola di massaggi Elite eventi e formazione che farà dei massaggi agli ospiti dell’evento con i prodotti della linea Lode Skin Care del brand Le Officinali di Eleonora.
Programma Milano Fashion Day
Ore 14:30 (Primo blocco)
- Addy Van Den Krommenacker
- Stephie Glam
- Kira Tan e Gi-Bijou
- La Perle
- Mirna Nadj
- Negin Shalikar
- 240791 by Eleni Kavvada Ore 16:15 (Secondo blocco)
- Donatella Vertua
- Sartoria Scirocco
- Istituto di Moda Genova
- Effe Milano
Ore 18:00 (Terzo blocco)
- Anna Rock
Com. Stam. + locandina