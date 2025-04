Milano, ferito con un taglierino in piazza Tre Torri: in meno di 24 ore la Polizia di Stato ferma 19enne

La Polizia di Stato, in meno di 24 ore, ha fermato un cittadino egiziano 19enne autore del ferimento di un connazionale di 18 anni, avvenuto nella serata di ieri in piazza Tre Torri e l’ha indagato in stato di libertà per lesioni aggravate.

Poche ore fa, gli agenti del Commissariato Sempione, a seguito di rapida attività di indagine, dopo aver recuperato e visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza della zona e sentito le persone presenti che hanno assistito alla scena, sono risaliti al giovane egiziano che nella serata di ieri, in piazza Tre Torri, ha ferito con un taglierino il connazionale provocandogli una ferita al braccio per la quale veniva trasportato al Niguarda in codice rosso in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

La ricostruita dinamica ha fatto emergere che il 18enne è rimasto incidentalmente ferito mentre cercava di bloccare l’amico il quale, a seguito di un diverbio con una terza persona rimasta ignota, aveva estratto dalla tasca un taglierino dopo aver ricevuto un pugno sul volto.

I poliziotti di viale Certosa, dopo aver sentito anche la vittima, hanno individuato il 19enne e lo hanno indagato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate.