Milano, formazione e confronto: la Polizia di Stato incontra esperti per approfondire il tema dell’autismo

Nell’ambito delle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione del personale, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia ha organizzato, il 22 ottobre 2025, un incontro dedicato al tema dell’autismo e dell’inclusione, nonché sulle modalità di approccio e di interlocuzione con persone autistiche.

L’iniziativa formativa è stata disposta nell’ambito del più ampio progetto di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria denominato “Train…to be cool”, promosso dalla Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale attraverso lezioni in aula tenute da poliziotti e rivolte a studenti delle scuole secondarie sui pericoli del mondo ferroviario. All’appuntamento del 22 ottobre hanno partecipato gli operatori della Polizia Ferroviaria provenienti da tutta la regione impegnati in prima persona nella realizzazione del progetto educativo, genitori, nonché esperti, associati all’ANFFAS Brianza, che hanno condiviso la propria esperienza personale nella gestione di figli con disturbo dello spettro autistico.

Particolarmente significativo è stato l’intervento di Manuel, di 16 anni, che ha raccontato di sé e della propria esperienza di fronte ai poliziotti presenti, offrendo uno spunto di grande valore umano e formativo. L’evento ha rappresentato un momento di crescita e sensibilizzazione reciproca, volto a rafforzare la consapevolezza e l’attenzione verso le persone affette da autismo, anche in vista delle attività educative che la Polizia Ferroviaria porta avanti nelle scuole attraverso il “Train…to be cool”.