Due giorni fa la Polizia di Stato a Milano ha notificato la chiusura delle indagini preliminari all’ultimo dei cittadini indagati per il tentato omicidio di un poliziotto commesso lo scorso 8

gennaio 2020.

Quel giorno, il conducente di una vettura Renault Megane si è dato alla fuga per sottrarsi al controllo di una volante della Questura milanese, dando vita ad un rocambolesco inseguimento iniziato in via Lorenteggio e proseguito sulla via Nuova Vigevanese. Durante la fuga, il conducente dell’auto ha provocato il panico lungo le vie cittadine, causando diversi sinistri stradali, nonché investendo e travolgendo volutamente uno degli agenti che aveva tentato di fermare la folle corsa. Il reo è poi riuscito a far perdere le proprie tracce abbandonando l’auto lungo la tangenziale ovest.



I poliziotti della 7^ Sezione Investigativa dell’Ufficio Prevenzione Generale, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, al termine di una lunga

indagine, resa difficoltosa dall’intestazione fittizia dell’auto e dalla contingente situazione epidemiologica, sono riusciti a identificare il fuggitivo.



L’analisi delle telecamere di sorveglianza e dei tabulati di traffico telefonico, i servizi di pedinamento, le perquisizioni e gli interrogatori delegati dall’Autorità Giudiziaria, come

l’analisi forense dei cellulari in sequestro, hanno permesso di identificare diversi personaggi, coinvolti a vario titolo nell’evento, rinviati a giudizio per i reati di tentato omicidio,

lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, favoreggiamento personale, sostituzione di persona in concorso. Si tratta di:



— O. N., 24enne, nato in Marocco il 30.01.1996, conducente della Renault Megane datosi alla fuga in data 08.01.2020, indagato per i reati di tentato omicidio, lesioni aggravate, resistenza a

P.U., danneggiamento aggravato. Attualmente detenuto, sin dai primi giorni di agosto 2020, presso la Casa Circondariale di Monza per reati in materia di stupefacenti.



— L.B., 20enne nato a Milano il 18.03.2000, commerciante d’auto, indagato per sostituzione di persona in concorso, avendo acquistato e poi ceduto auto con intestazione fittizia.



— D.D.L.L. C., 21enne nato a Cuneo il 13.01.1999, commerciante d’auto, indagato per sostituzione di persona in concorso, avendo acquistato e poi ceduto auto con intestazione fittizia.



— F.R., 64enne nato a Milano, assicuratore, indagato per sostituzione di persona in concorso, avendo provveduto ad assicurare l’auto con intestazione fittizia.



— A.C., 45enne nato in Marocco, commerciante d’auto, indagato per favoreggiamento personale, avendo ceduto l’autovettura a NOUICHI Otmane ed avendo compiuto atti finalizzati ad eludere le investigazioni sul suo conto.