Milano, furti nelle auto all’ipermercato: la Polizia di Stato arresta 48enne Video

Ieri pomeriggio giovedì 3 marzo, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino georgiano di 48 anni per furto aggravato dall’uso dei mezzi fraudolenti, nei pressi dell’ipermercato presente in piazzale Accursio.

Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro avevano ricevuto nei giorni scorsi alcune segnalazioni relative a furti commessi sulle auto in sosta da parte di cittadini che si recavano presso il centro commerciale per acquisti o altre commissioni.



Grazie alle telecamere di sicurezza e alla collaborazione dello staff del centro commerciale, i poliziotti sono riusciti a individuare l’autore e la sua zona di operatività e hanno predisposto dei servizi di appostamento preventivi al fine di sorprenderlo. Ieri pomeriggio hanno individuato il 48enne, risultato avere dei precedenti per possesso di arnesi da scasso, che, dopo che la vittima designata ha parcheggiato, ha utilizzato una ricetrasmittente per interferire sul sistema elettronico di chiusura della vettura. Così, in un secondo momento, ha atteso che il proprietario si allontanasse per poi aprire la macchina e saccheggiarla del contenuto.



Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno seguito la scena e lo hanno arrestato rinvenendo gli occhiali da sole e altri oggetti appena prelevati dall’automobile.



Molto importante la modalità operativa che, se conosciuta, può evitare alla cittadinanza brutte soprese. Chi compie queste azioni, infatti, di solito si muove nei pressi dell’autoveicolo individuato come obiettivo fingendo una chiamata al telefono o una conversazione con qualche complice e, nel momento in cui la vittima chiude l’auto con il telecomando elettronico, aziona il meccanismo impedendone la chiusura. Può essere, pertanto, sempre utile la raccomandazione della Polizia di Stato di non lasciare oggetti valore in auto e di controllare sempre che la vettura sia effettivamente chiusa prima di allontanarsi dalla stessa.