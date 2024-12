Milano, furti nelle stazioni ferroviarie Lancetti e Rogoredo: la Polizia di Stato arresta tre persone

Giovedì a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 22 e 23 anni, con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per furto aggravato in concorso e un cittadino egiziano di 19 anni per furto con strappo.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Rogoredo, giovedì mattina, sono stati avvicinati da alcuni viaggiatori che hanno segnalato un furto ai danni di un viaggiatore. Grazie alla descrizione fornita dai testimoni, i poliziotti hanno individuato i due uomini, i quali hanno cercato di scappare, ma sono stati bloccati grazie anche all’aiuto dei militari dell’Esercito Italiano. Lo zaino e il cellulare, che era stati rubati, sono stati restituiti alla vittima.

Inoltre, il 23enne è stato trovato in possesso di un coltello di 12 centimetri. I due marocchini sono stati arrestati e accompagnati presso le camere di sicurezza della Questura di Milano.

Invece, nel pomeriggio dello stesso giorno, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio presso la stazione di Milano Lancetti, hanno arrestato un cittadino egiziano di 19 anni, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo.

I poliziotti, in servizio in abiti civili, sono stati allertati da delle urla di un viaggiatore a cui era stata rubata la collana a bordo di un treno fermo in stazione. Il 19enne è stato fermato dagli agenti mentre si allontanava in Via Lancetti ed è stato trovato in possesso della collana che aveva nascosto all’interno degli slip. Il giovane è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura.