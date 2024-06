Milano, furti rapine e droga: la Polizia di Stato arresta 24 persone in due giorni

La Polizia di Stato di Milano negli ultimi due giorni ha arrestato 24 persone e indagate 23 principalmente per rapine, furti, spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel capoluogo lombardo.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori, hanno arrestato 5 persone, sequestrato hashish e cocaina e quasi 1.700 euro in contanti. Hanno, inoltre, merce rubata per un valore complessivo di circa tremila euro tra capi di vestiario, profumi e smartphone: venerdì pomeriggio, verso le ore 16.30, gli agenti della Sesta Sezione hanno arrestato tre cittadine bulgare di 20, 23 e 27 anni, tutte con precedenti di polizia, per il tentato furto aggravato in concorso commesso, in piazza Santa Maria Beltrade, ai danni di una turista straniera cui hanno preso il telefono cellulare che la stessa teneva in uno zaino. Contemporaneamente, in corso Venezia, i poliziotti della stessa Sezione hanno arrestato un 35enne cubano che, entrato in un negozio di abbigliamento, ha rubato diversi capi di vestiario, dal valore di circa 1.900 euro, per porli in una borsa schermata ed uscire. Subito fermato, il 35enne, risultato avere precedenti di polizia, è stato accompagnato presso la stanza dell’hotel in via Porpora ove dimora e al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati diversi capi di abbigliamento di diverse marche e modello nonché alcune confezioni di profumo.

Ieri notte, infine, poco l’una, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 34enne ecuadoriano che si aggirava per il quartiere Lorenteggio a bordo della propria utilitaria per spacciare cocaina tramite appuntamenti telefonici con i clienti: dopo aver venduto due grammi di cocaina a una donna, l’uomo è stato fermato e trovato in possesso di 27 grammi di cocaina suddivisa in dosi e quasi 1.500 euro in contanti.



Tra i 19 arresti effettuati dai poliziotti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura e dei Commissariati cittadini, si registrano 7 arresti per rapina, 5 per furto e 3 per droga. In particolare, ieri mattina poco dopo le ore 5, 3 giovani 18enni egiziani, con precedenti di polizia, sono stati arrestati in via Sturzo dopo aver strappato la collanina a un giovane che era prima stato nebulizzato con uno spray al peperoncino. Verso le ore 15 ieri, invece, in via Torino un 26enne cittadino del Bangladesh, con precedenti di polizia, è stato arrestato per la tentata rapina impropria ai danni di un negozio di abbigliamento sportivo dove aveva spinto l’addetto alla sicurezza dopo aver asportato una maglietta. Un’ora dopo, verso le 16.30, nei pressi della fermata metropolitana MM1 Bande Nere, i poliziotti delle volanti hanno arrestato due cittadine romene di 29 anni, entrambe con precedenti, mentre stavano rubando il portafoglio a un 68enne italiano. Sempre per tentato furto aggravato in concorso, verso le 19.30, gli agenti hanno arrestato in viale Monte Nero due giovani italiani, di 20 e 22 anni, con precedenti di polizia, che stavano cercando di rubare uno scooter dopo aver rotto la catena. Poco prima di mezzanotte, infine, ieri sera gli agenti hanno arrestato un 49enne italiano, con precedenti di polizia, che, in via Ripamonti, ha scaraventato a terra due ventenni italiane per rubar loro la borsa prima di essere fermato grazie all’intervento di un cittadino intervenuto per bloccarlo.