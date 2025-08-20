Milano, furto di un cellulare in metropolitana: la Polizia di Stato arresta un minorenne

La Polizia di Stato, nella mattinata di sabato 16 agosto, ha arrestato un diciassettenne di origini straniere per il reato di furto aggravato commesso all’interno della stazione metropolitana di Milano Centrale FS.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio antiborseggio in abiti civili, hanno sorpreso un giovane mentre sottraeva un cellulare a un viaggiatore in coda ai tornelli della metropolitana linea gialla. L’autore del borseggio aveva insospettito i poliziotti che lo tenevano d’occhio già dall’interno della stazione Centrale di Milano; difatti, una volta giunti presso i tornelli di accesso alla metropolitana, linea M3, lo sorprendevano nell’atto di sfilare con mossa fulminea lo smartphone a un diciassettenne italiano, per poi allontanarsi repentinamente verso l’uscita della stazione. Il tentativo di fuga è stato prontamente vanificato dai poliziotti, che riuscivano a bloccarlo in piazza IV Novembre. La vittima, un italiano di diciassette anni, immediatamente raggiunta dagli agenti e notiziata di quanto accaduto a sua insaputa, dopo aver effettivamente constatato il furto del cellulare, ha sporto querela negli uffici del Settore Operativo di Milano Centrale, rientrando in possesso dell’oggetto. Nel corso delle procedure di identificazione, a carico dell’autore del furto, un giovane diciassettenne di origini straniere, sono emersi due precedenti di polizia per reati contro il patrimonio; il ragazzo si era da poco allontanato, senza farvi rientro, da una comunità di accoglienza milanese.

Ultimate le incombenze, è stato accompagnato presso l’Istituto Penale Minorile C. Beccaria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.