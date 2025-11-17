Milano, furto in metropolitana: un arresto della Polizia di Stato. Video

La Polizia di Stato sabato a Milano ha arrestato in flagranza, un cittadino cubano di 42 anni, irregolare, con precedenti di Polizia, per il furto aggravato commesso in metropolitana.

Nella mattinata, i poliziotti della 6^ sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio predisposto dalla Questura di Milano per contrastare i reati predatori, hanno notato alla fermata MM3 Duomo, direzione MM3 Comasina, un uomo che scendeva dall’ultima carrozza per poi salire successivamente sulla successiva e insospettiti lo hanno attenzionato.

Infatti, l’uomo, coprendosi con uno zaino, ha toccato le tasche del giubbino di un altro uomo, un cittadino ceco di 36 anni, posizionato accanto, riuscendo a sfilare il cellulare e approfittando della momentanea fermata presso la stazione MM3 Turati ha cambiato nuovamente vagone.

I poliziotti, che avevano assistito alla scena, hanno fermato il 42enne trovandolo in possesso del telefono poco prima rubato, che è stato riconsegnato alla vittima in sede di denuncia.