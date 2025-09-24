Milano: il Capo della Polizia incontra i poliziotti feriti durante la manifestazione del 22 Settembre Video

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Vittorio Pisani ha incontrato, oggi a Milano, nella sede del Reparto Mobile, il personale rimasto ferito durante la manifestazione del 22 settembre scorso. Il Prefetto Pisani ha espresso la sua solidarietà ed il sostegno dell’Amministrazione, ringraziando per l’impegno ininterrotto nei difficili e delicati servizi di ordine pubblico. Il Capo della Polizia ha portato ai feriti la vicinanza del Capo dello Stato, manifestata ieri al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e quella dello stesso Ministro dell’Interno, costantemente vicino ai bisogni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.