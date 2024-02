Milano, il dispositivo di sicurezza per Milan – Napoli

In occasione della partita di calcio di serie A tra AC Milan e SSC Napoli, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto un servizio di ordine pubblico che è entrato in funzione sin dalla mattinata odierna per la bonifica dello stadio Meazza, la staffetta dei pullman delle squadre e la gestione della viabilità, la vigilanza delle stazioni ferroviarie e del casello autostradale di Melegnano in occasione dell’arrivo dei tifosi ospiti, con il coordinamento della sala operativa della Questura.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Città Metropolitana di Milano hanno, inoltre, vigilato l’afflusso dei tifosi al piazzale dello Sport, in piazza Axum e al settore ospiti, supervisionando l’attività di prefiltraggio e filtraggio a cura degli steward.

Poco dopo l’apertura dei varchi di accesso all’impianto sportivo, circa 200 tifosi della squadra ospite, prima di giungere nel parcheggio a loro riservato, sono scesi dai minivan, in via Harar angolo via Federico Tesio, e, dopo aver acceso alcuni fumogeni, si sono incamminati verso lo stadio sempre monitorati dai reparti inquadrati delle forze dell’ordine. In quel frangente, la Polizia di Stato ha fatto intervenire personale sanitario che ha soccorso un supporter campano di 25 anni per l’esplosione di un petardo che aveva in mano, trasportato poi in codice giallo alla Multimedica di Sesto San Giovanni.

La partita, conclusasi da poco, si è svolta senza che al momento siano state affrontate turbative di ordine pubblico nei pressi dell’impianto sportivo e nel corso dell’afflusso e del deflusso dei tifosi.