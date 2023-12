Milano, in giro con una pistola a salve e droga in casa: la Polizia arresta 16enne Video

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino italiano di 16 anni, con precedenti per furto e rapina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per minacce gravi aggravate.

La scorsa settimana, il 16enne aveva puntato una pistola, poi rivelatosi a salve, contro gli addetti alla sicurezza di un centro commerciale in zona Quarto Oggiaro.

Nei giorni scorsi, una volta acquisite le immagini del circuito di videosorveglianza del centro commerciale, gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro dopo aver effettuato gli accertamenti investigativi e identificato il giovane, hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione alla ricerca dell’arma.

Oltre a rinvenire la pistola (a salve priva del tappo rosso ma identica all’arma in dotazione alle Forze di Polizia), sono stati trovati nascosti in cantina 7 sacchetti di marijuana per un peso di circa 780 grammi.

Il giovane ha inizialmente provato a negare ogni addebito confidando sul fatto di avere solo poca sostanza stupefacente in casa, ma ha poi cambiato atteggiamento quando gli agenti hanno controllato le cantine dello stabile rinvenendo la sostanza stupefacente.

A seguito di indagini, il 16enne verosimilmente aveva già brandito l’arma in un’altra circostanza, spaventando delle ragazze nei pressi della stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro ed esplodendo due colpi i cui bossoli erano stati poi sequestrati dalla volante del Commissariato. In quella circostanza era riuscito ad allontanarsi e far perdere le sue tracce prima dell’arrivo degli agenti.

Il giovane su disposizione della Procura dei Minori è stato associato presso il carcere Beccaria.