Venerdì mattina, a Milano, in zona Comasina, la Polizia di Stato ha arrestato due coniugi colombiani, un uomo e una donna di 47 e 54 anni, per tentato furto aggravato in concorso.

Gli agenti della Squadra “Reati contro il Patrimonio” del Commissariato Comasina, durante un servizio mirato alla repressione dei furti in appartamento, hanno notato tra via Val di Bondo e via Salemi, un uomo ed una donna con atteggiamenti sospetti. I due, seguiti a distanza dai poliziotti, hanno raggiunto uno stabile in via Val di Bondo e, mentre la donna faceva da “palo”, il coniuge è entrato all’interno del palazzo.



Poco dopo, l’uomo è uscito dallo stabile ed ha raggiunto la donna. I due, fermati e controllati dai poliziotti, sono stati trovati in possesso di alcuni attrezzi per lo scasso, tra cui pinze, cacciaviti, guanti, cellulari e auricolari, con i quali comunicavano a distanza durante i furti.



Gli agenti hanno trovato all’interno della loro abitazione in via Litta Modignani, diverse borse griffate ed altri oggetti provento di furti commessi in precedenza.