Milano, la Polizia arresta due persone per droga alla Comasina

Ieri, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato 2 cittadini italiani di 36 anni ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, martedì scorso, hanno individuato un 36enne a bordo della sua auto in via Polveriera a Novate Milanese (MI) mentre cedeva a un italiano di 52 anni – sanzionato amministrativamente – una dose di cocaina di 0,45 grammi.

Gli agenti hanno perquisito l’abitazione dello spacciatore rinvenendo e sequestrando 21 involucri di cocaina per un peso totale di circa 120 grammi, un panetto di hashish da 100 grammi e un bilancino di precisione.



Ieri pomeriggio, invece, i poliziotti del Commissariato Comasina hanno controllato, all’interno della sua abitazione in via Gazzoletti a Milano, un altro cittadino italiano, 36enne pluripregiudicato per reati di spaccio di droga e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nascosti in un borsello, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 13 grammi di cocaina suddivisi in 16 dosi, 2 panetti di hashish dal peso totale di circa 91 grammi e 505 euro in contanti.