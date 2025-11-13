Milano, la Polizia arresta rapinatore seriale di esercizi commerciali: colpiti 5 negozi in 3 giorni. Video

La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano — VII Dipartimento, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 48 anni ritenuto responsabile di cinque rapine commesse tra il 29 settembre e il 1 ottobre scorso.

In particolare, nell’ambito del quotidiano monitoraggio del fenomeno criminale delle rapine ai danni di esercizi commerciali, gli agenti della Squadra Mobile, lo scorso 6 ottobre, transitando in via Acerenza, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta del tutto corrispondente alle descrizioni fornite dell’autore di una rapina a mano armata consumata la sera del 29 settembre scorso ai danni di un solarium di Piazzale Lugano.

I Falchi hanno così deciso di procedere al controllo e l’hanno identificato. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire i vestiti indossati in occasione della rapina del 29 settembre e di altri fatti delittuosi oltre che una pistola scacciacani.

L’analisi degli eventi criminali commessi in zona, l’attenta visione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, l’escussione delle vittime e i riconoscimenti fotografici, hanno permesso di raccogliere indizi di reità in relazione alla rapina ai danni del solariurn e di altre 4 rapine commesse tutte il 10 ottobre scorso. Quel giorno, secondo quanto ricostruito, l’uomo ha dapprima rapinato, di prima mattina, una caffetteria in via degli Imbriani per poi dirigersi presso una farmacia di Piazza Bausan, rapinata intorno alle 11.30; in serata, ha tentato una rapina ai danni di un locale fast food in via degli Imbriani, non andata a buon fine perché la commessa alla vista della pistola si è data alla fuga facendo desistere il reo e, poco dopo, ha invece rapinato una gelateria in via Benedetto Varchi.

Il rapinatore, in tutti gli eventi, dopo essersi finto cliente per non destare sospetti ha estratto la pistola al fine di ingenerare timore nelle vittime. Ha sempre fatto accesso a volto scoperto e, al massimo, indossando un cappello. Il totale asportato è stato superiore ad oltre 2 mila euro in tre giorni.

Sulla base degli elementi indiziari raccolti, la Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di misura cautelare, che è stata disposta dal GIP.

L’uomo, dopo l’arresto, è stato quindi condotto al carcere di San Vittore.

Il procedimento si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari e la definitiva responsabilità dell’indagato sarà stabilità solo con sentenza di condanna passata in giudicato.