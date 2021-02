Continuano i servizi di prevenzione della Polizia di Stato sull’intero territorio della città di Milano, volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, al controllo di persone e veicoli e, non da ultimo, al monitoraggio del rispetto delle misure contro la diffusione epidemica da Covid 19.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con le unità cinofile, i poliziotti della Polmetro e le volanti, coadiuvati dagli agenti del Commissariato Lambrate, ieri pomeriggio hanno controllato e identificato 43 persone, di cui 30 risultate avere precedenti di polizia dai controlli in banca dati, tra Piazza Gobetti e i parchi pubblici in via Valvassori Peroni e via Don Calabria. Nel corso del servizio, un ragazzo italiano di 25 anni è stato sanzionato per il possesso

di alcuni grammi di hashish e il Nucleo Annonaria della Polizia Locale ha elevato sanzioni amministrative per 2.300 ¤ circa (per mancato pagamento di occupazione di suolo pubblico, mancato rispetto distanze tra scaffali, mancata esposizione di prezzi) nei confronti di tre minimarket in piazza Gobetti, in via Viotti e in via Astolfo.



Contestualmente, le pattuglie della Polmetro hanno controllato 167 passeggeri, di cui 90 con precedenti, nelle stazioni metropolitane Loreto e Lambrate; 8 persone sono state sanzionate: tre perché sprovviste di mascherine e cinque perché provenienti da fuori regione senza motivi leciti. A una donna romena di 24 anni, indagata in stato di libertà per la ricettazione di un telefono cellulare, è stato notificato l’avvio del procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio. Cinque cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura perché destinatari di notifiche di atti di vario genere.