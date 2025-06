Milano, la Polizia di Stato esegue un servizio straordinario presso la Casa del Giovane: 16 persone controllate di cui una fermata Video

La Polizia di Stato di Milano, con l’ausilio della Polizia Locale, nell’ambito di un servizio straordinario di prevenzione in via Falck, ha controllato presso la “Casa del Giovane” 16 cittadini di diverse nazionalità, tra cui un cittadino marocchino di 16 anni è stato fermato per il reato di rapine pluriaggravate in concorso.

Mercoledì mattina, gli agenti del Commissariato Bonola, con l’ausilio del Reparto Mobile di Milano, del personale del Nucleo Tutela Trasporti Pubblici e di un drone della Polizia Locale e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, hanno effettuato un mirato servizio di prevenzione e controllo dell’area di proprietà della Curia Milanese, denominata “Casa del Giovane” sita in via Falk n°28, a seguito del quale sono state controllate e allontanate 16 persone occupanti: 13 cittadini marocchini, di cui 4 minori, un cittadino tunisino, un cittadino algerino e un cittadino egiziano. Durante l’attività, i poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di via Falk hanno proceduto al fermo nei confronti del 16enne, in quanto responsabile di diverse rapine pluriaggravate in concorso avvenute a Milano nel mese di maggio, in particolare nei giorni 14,16 e 21, presso le stazioni MM cittadine in zona Bonola, Centro, Greco e Sempione.

Inoltre, il 23 maggio scorso, la struttura è stata oggetto di un altro intervento da parte degli agenti del Commissariato Bonola, a seguito del quale sono state controllate e allontanate 15 persone: 11 cittadini marocchini, di cui 8 minori, 3 cittadini tunisini e una cittadina italiana; in quell’occasione, contestualmente, il Nucleo Tutela Animali della Polizia Locale ha sequestrato amministrativamente un cane privo di chip, sanzionando una ragazza italiana ai sensi del’art. 7 Regolamento Comunale del Nucleo Tutela Animali e della legge Regionale 33/09.