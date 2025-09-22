Milano, la Polizia di Stato ferma tre persone responsabili di numerosi furti in abitazione Video

La Polizia di Stato, all’esito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento, ha fermato tre uomini, di età compresa tra i 22 ed i 46 anni, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione commessi tra luglio e agosto 2025 nell’area metropolitana di Milano.

L’indagine è partita dopo un tentativo di furto, poi trasformatosi in rapina, commesso il 13 luglio a Milano. Grazie all’analisi delle immagini di telecamere di video sorveglianza e a mirate attività investigative da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, il gruppo è stato collegato a alla commissione di almeno 12 episodi simili. Gli indagati utilizzavano chiavi alterate e strumenti da scasso, telefoni intestati fittiziamente e numerose auto sostituite di volta in volta per eludere i controlli, operando con modalità organizzative.

Due degli uomini sono stati rintracciati a Garbagnate Milanese (MI) e uno a Saronno (VA), dove nelle perquisizioni sono stati trovati denaro, gioielli, indumenti di valore e strumenti da scasso.

Durante le operazioni è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati, già destinataria di un provvedimento restrittivo.

Il fermo è stato convalidato e i tre uomini si trovano in carcere. Le indagini sono ancora in corso e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.