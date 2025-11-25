Milano: la Polizia di Stato nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è Amore”, oggi, dalle ore 10 alle 18, la Questura di Milano, in via Beltrami,

ha partecipato all’evento #IONONSTOZITTA organizzato da Regione Lombardia, nel corso del quale è stato posizionato il Camper della Polizia di Stato e sono state fornite informazioni sul contrasto alla violenza di genere e sulle misure di tutela delle vittime. L’evento verrà replicato anche nella giornata di domani.

Presso la Stazione Centrale, in Piazza Duca d’Aosta, inoltre, all’interno della Galleria delle Carrozze, quest’oggi è stato esposto un gazebo, presso il quale i poliziotti della Divisione Anticrimine e della Polizia Ferroviaria hanno effettuato attività di promulgazione e di sensibilizzazione, illustrando alla cittadinanza le forme di tutela a disposizione per il contrasto della violenza di genere.

Per l’occasione, la Questura di Milano ha ricevuto in dono dal Sindacato Italiano Appartenenti Polizia un’opera pittorica, realizzata dall’Agente della Polizia di Stato Alessia Cioffi, in servizio presso la Questura di Reggio Emilia. L’opera è stata consegnata ufficialmente al Questore di Milano Bruno Megale dai rappresentanti del S.I.A.P., il Segretario Nazionale, Enzo Delle Cave, e il Segretario Provinciale di Milano, Clemente Manzo, i quali hanno voluto evidenziare il valore umano e professionale dell’iniziativa dell’Agente Cioffi, sottolineando come il suo gesto contribuisca a rafforzare il messaggio istituzionale di vicinanza alle vittime e di impegno costante contro la violenza.

Per sottolineare il supporto e la sensibilizzazione all’iniziativa, la Questura di Milano, quest’anno, sarà illuminata per tutta la serata di arancione, grazie all’adesione alla campagna mondiale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women, contro la violenza nei confronti delle donne.