Milano: la Polizia di Stato ritrova e riconsegna monili sacri rubati al Santuario della Madonna del Bailino

Nei giorni scorsi a Milano, la Polizia di Stato ha rinvenuto in strada numerosi oggetti sacri, verosimilmente provento di furto.

Il pomeriggio di domenica 24 agosto scorso, gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro sono intervenuti in via Ettore Majorana angolo Via Graziano Imperatore, in quanto un passante aveva segnalato la presenza di alcuni sacchi abbandonati per strada. I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno aperto i sacchi al cui interno vi erano diversi monili sacri. A seguito di accertamenti, gli agenti hanno scoperto che alcuni dei monili rinvenuti erano stati asportati nella notte tra il 22 ed il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, a Levate (BG), motivo per il quale hanno contattato la Comunità SS. Pietro e Paolo Apostoli in Levate (BG).

Ieri mattina, i poliziotti di via Francesco Perotti hanno riconsegnato a due collaboratori del Santuario della Madonna del Bailino, i beni sottratti consistenti in sei candelabri placcati in argento, due lampade votive placcate in argento, un Crocifisso anch’esso placcato in argento e un turibolo in acciaio.