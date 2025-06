Milano Linate: la Polizia di Stato salva due vite umane

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato, con procedura d’urgenza, un trasporto di organi da Milano ad Amsterdam finalizzato al trapianto di due reni, per due diversi pazienti.

Un episodio che fornisce uno spaccato di come la Polizia di Stato cerchi, quotidianamente, di essere fedele al suo motto “Esserci sempre”, reinventandosi in una poliedricità funzionale anche alle esigenze più estemporanee.

Visti i tempi strettissimi e per scongiurare il deterioramento degli stessi, l’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Linate ha preso in mano la situazione affinché gli organi potessero giungere a destinazione con il primo volo disponibile, occupandosi di gestire in prima persona tutto quello che poteva servire per agevolare tempestivamente il Servizio Trasporto Organi di AREU, che ha sede all’interno dell’Ospedale Niguarda.

Quella stessa mattina i poliziotti sono riusciti a far giungere i due reni a destinazione e, con somma gioia, qualche giorno fa si è appreso dalla Direzione di AREU che il supporto fornito, con professionalità e soprattutto con profonda umanità da parte del personale della Polizia di Frontiera della Polizia di Stato, per realizzare il trasporto degli organi ha consentito di effettuare il trapianto a favore di due pazienti dializzati, uno in Olanda ed uno in Germania. A loro vanno gli auguri della Polizia di Stato per una vita migliore.