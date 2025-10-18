Milano, l’intervento del Sottosegretario Borgonzoni a “Futura. Nuovi sguardi per la Cultura”

“Eventi come questo sono importanti perché aprono a una riflessione su una questione che riguarda tutti: il valore della cultura.

Proprio partendo dalla consapevolezza del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la crescita delle nostre comunità e per la tenuta della democrazia e dell’economia del Paese, dobbiamo interrogarci sulle azioni da porre in essere per tutelare l’artista e la sua creatività nonché le sue opere in un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale sta prendendo sempre più piede. Come Ministero abbiamo adottato una serie di misure in materia di audiovisivo per ribadire che il punto fermo da cui partire per un corretto utilizzo delle nuove tecnologie non può che essere l’approccio antropocentrico. L’Intelligenza Artificiale è uno strumento straordinario, ma applicato al settore delle arti potrà funzionare solo entro i confini tracciati da regole specifiche, diverse da quelle applicate agli altri ambiti, pensate per mettere l’ingegno dell’uomo e la cura del nostro straordinario patrimonio culturale al centro”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni intervenendo all’evento “Futura. Nuovi sguardi per la Cultura” al Teatro alla Scala di Milano.

Com. Stam.