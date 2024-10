Milano, lo rapinano del cellulare e tentano di fare operazioni dalla app bancaria: arrestati della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato tre cittadini senegalesi di 19, 20 e 24 anni e un cittadino italiano di 18 anni per tentata rapina in concorso, inoltre ha arrestato il 18enne anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha indagato in stato di libertà il 19enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Porta Genova, a seguito di un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, poco dopo le 02.00 di stanotte, in piazza XXIV Maggio, hanno visto un cittadino danese di 25 anni impegnato con il suo cellulare in una videochiamata e, successivamente, i quattro giovani arrestati che, dopo averlo raggiunto, l’hanno accerchiato posizionandosi due di fronte alla vittima e due dietro.

Con un gesto fulmineo, il 24enne ha bloccato il polso della vittima e il 19enne gli ha strappato il cellulare delle mani per poi tentare di asportargli altri oggetti di valore. Inoltre, i due hanno tentato di utilizzare il cellulare per effettuare delle operazioni bancarie con ripetute richieste di fornire la password dell’applicazione ma, al diniego della vittima, hanno continuato la loro condotta intimidatoria avvicinandosi al volto del 25enne per poi minacciarlo di consegnare tutto il denaro in suo possesso e infine tentare di strappargli anche l’orologio al polso.

I poliziotti, che hanno assistito a tutta la scena, sono intervenuti e, mentre si avvicinavano per bloccarli, il 18enne e il 20enne, che si erano posizionati alle spalle della vittima, hanno avvertito i complici che hanno subito restituito il cellulare al 25enne per poi tentare si allontanarsi. A seguito di perquisizione personale, gli agenti di piazza Venino hanno trovato il 18enne in possesso di 12,3 grammi di hashish e 50 euro in contanti mentre il 19enne in possesso di una bomboletta spray urticante.