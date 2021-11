Milano manifestazione No Green Pass identificate 60 persone 10 denunciate

La manifestazione NO GREEN PASS che si è svolta ieri con ripetute violazioni alle prescrizioni del Questore di Milano è stata dichiarata conclusa, poco dopo le 21, dal dirigente dei servizi di ordine pubblico della Questura in via Anfossi, luogo in cui non è stato più permesso il movimento del disordinato corteo.

Allo stato attuale, la Polizia di Stato ha identificato 60 persone che vi hanno preso parte, accompagnandone in Questura 10 che verranno deferite all’autorità giudiziaria.

Gli ultimi manifestanti sono stati fatti defluire solo dopo essere stati identificati attese le ripetute violazioni in ordine alle quali saranno effettuate valutazioni per sanzioni e deferimenti alla Autorità Giudiziaria.



Durante la fase di contenimento finale dei manifestanti, cui non è stato più consentito di muoversi, sono state ricevute richieste di soccorso per malori rivelatisi inesistenti; analogamente, alcuni manifestanti hanno contattato il numero unico di emergenza 112 per chiedere soccorso alle forze dell’ordine per “sequestro di persona”.