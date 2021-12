Milano manifestazione No Green Pass La Polizia di Stato ha identificate 202 persone 7 saranno denunciate per resistenza a p. u.

Nel corso del pomeriggio, in cui a Milano si sono svolti un presidio e un corteo preavvisati, il dispositivo predisposto dal Questore Petronzi ha impedito che a metà pomeriggio si svolgesse in

piazza Duomo una manifestazione No Green Pass non preavvisata.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale dislocate in piazza hanno, così, permesso la libera circolazione nel centro cittadino delle migliaia di persone presenti per lo shopping e per lo svago del sabato pomeriggio.



La Polizia di Stato ha identificato 202 persone delle quali 7 saranno denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. 34 persone sono state sanzionate per

occupazione di aree urbane e 6 per il mancato utilizzo della mascherina. Sono stati emessi 30 ordini di allontanamento e notificati 4 avvisi di avvio procedimento per l’emissione di altrettanti Daspo Urbani.