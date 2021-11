Milano manifestazione No Green Pass: Uno spezzone di manifestanti continuano a tentare cambi di direzione

Il corteo NO GREEN PASS, attualmente composto da circa 4.000 persone, ha seguito, e talora è stato obbligato, dal dispositivo delle forze di polizia, compatto l’itinerario prescritto dalla Questura.

Giunti in corso di Porta Romana, mentre un gruppo di circa 700 persone ha proseguito lungo l’itinerario previsto, la rimanente parte ha iniziato deliberatamente a muoversi in via Beatrice d’Este in direzione Darsena. Bloccati dai reparti inquadrati che hanno impedito loro di proseguire lungo quell’asse, i manifestanti si sono ulteriormente frammentati in gruppi che si muovo confusamente al deliberato scopo di creare confusione e bloccare il traffico. Grazie all’attività della Polizia Locale si stanno riuscendo a limitare danni più importanti al traffico.



Durante il percorso, si è registrato un nuovo episodio di aggressione verbale verso un videomaker: anche in questo caso, la Polizia di Stato ha enucleato l’aggressore enucleandolo dal corteo ed identificandolo.



Allo stesso, un giovane manifestante è stato fermato dalla Polizia in quanto aveva appena imbrattato co una scritta dei mezzi di Polizia ed è stato accompagnato in Questura