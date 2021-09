Nel pomeriggio odierno, come avvenuto nei precedenti sabato, un nutrito gruppo di NO GREEN PASS è confluito nel centro cittadino per dare vita ad improvvisate e non preavvisate iniziative.

La maggiore area di concentrazione è stata piazza Fontana dove, raggiunto il numero di circa 2.000 manifestanti, è stato effettuato un tentativo di accesso alla piazza Duomo dove era in corso il comizio dell’On.le Giorgia Meloni. I manifestanti hanno tentato di forzare, su via Cardinal Martini, il cordone dei Reparti inquadrati della Polizia di Stato e dei Carabinieri anche con violenza. Nella

circostanza c’è stato un fronteggiamento tra Polizia e manifestanti, che, comunque, sono stati respinti e non sono riusciti ad accedere alla piazza da via Cardinal Martini.



Successivamente, i manifestanti, ricompattatisi e aumentati considerevolmente di numero, hanno sfilato sul retro del Duomo e, percorso Corso Vittorio Emanuele II, sono transitati, costantemente monitorati da personale delle forze dell’ordine, in piazza Duomo quando il comizio dell’ On.le Meloni era regolarmente terminato.