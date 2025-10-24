Cronaca

Milano, minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato dalla Polizia di Stato. Video

Ieri pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha salvato un cittadino italiano di 42 anni intento a compiere un gesto estremo. 

Intorno alle 15:30, gli agenti della volante del commissariato Sempione sono stati allertati dalla Centrale Operativa in quanto un uomo, per motivi personali, aveva l’intento di lanciarsi dal Cavalcavia Bacula.

Sul posto i poliziotti hanno subito notato il 42enne, in evidente stato confusionale, che minacciava di gettarsi giù qualora non si fossero allontanati.

Data la presenza sottostante di treni di passaggio sui binari, è stata immediatamente bloccata la circolazione ferroviaria ed è stata messa in sicurezza l’area dell’intervento.

Pian piano, gli agenti hanno instaurato un dialogo con l’uomo fino a condurlo in una zona sicura dove sono riusciti a metterlo in sicurezza in attesa dei soccorsi.

