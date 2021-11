Milano mostra fotografica 125 anni (+1) di Giochi

Milano, 5 novembre 2021 – Giovedì 11 novembre alle 15.00 si inaugura la mostra fotografica 125 anni (+1) di Giochi che ripercorre la storia delle Olimpiadi alla scoperta della bellezza e gioia del gesto atletico.

La mostra è organizzata dall’agenzia di comunicazione Theoria con la collaborazione di RAI Teche e Sport Movies & TV e le stampe a cura di Epson Italia.

68 foto in totale per raccontare la storia dei Giochi, scegliendo non le più famose, ma quelle che meglio catturano in uno scatto l’essere umano con tutte le sue emozioni prima ancora dell’atleta. Ogni edizione delle Olimpiadi sarà rappresentata da due fotografie, unica eccezione per l’edizione di Tokyo 2020 per la quale sono stati scelti 12 scatti.

Ripercorreremo il sogno di alcuni grandi atleti del passato come Johnny Weissmuller, Eric Liddell, Jesse Owens, Alberto Juantorena per arrivare a Usain Bolt e ai campioni italiani Pino Dordoni, Dorando Pietri, Vincenzo Maenza e ancora Antonio Rossi, Jury Chechi, Stefano Baldini, Livio Berruti colti dall’obiettivo fotografico in un momento particolare della loro avventura olimpica. Un attimo per percepire l’emozione del momento, dell’impresa che si sta compiendo e che resterà impressa per sempre nella storia sportiva.

Un macchina del tempo che ci farà vivere le emozioni del sogno olimpico, andando a ritroso alle prime Olimpiadi moderne di Atene del 1896 con le foto dell’archivio storico dell’agenzia Omega Fotocronache fino ad arrivare ai giorni nostri con l’ultima edizione dei Giochi di Tokyo attraverso le immagini di Giancarlo Colombo, uno dei maggiori fotografi di sport a livello internazionale. La sezione storica della mostra è stata realizzata grazie al contributo di RAI Teche, ora proprietaria del Fondo Fotografico Liverani, che ha gentilmente fornito una selezione del vastissimo archivio accumulato nella sua carriera da Vito Liverani, fondatore dell’agenzia Omega e capostipite dei fotografi sportivi italiani.

“Theoria ha sempre creduto nel valore della contaminazione e anche per questo nella nostra nuova sede abbiamo voluto avere uno spazio per mostre e altre iniziative non direttamente collegate al nostro lavoro”, ha spiegato Giancarlo Zorzetto, partner di Theoria e curatore della mostra. “Questa mostra era in programma la scorsa primavera ma la pandemia ha fermato tutto. E oggi ci è sembrato giusto celebrare il ritorno a una quasi normalità riproponendo la mostra sulle Olimpiadi, sia pure in una forma un po’ diversa grazie anche agli straordinari risultati ottenuti a Tokyo dai nostri ragazzi e ragazze”.

Epson ha curato la stampa delle foto con tecnologia proprietaria su carta fotografica Epson Luster. Utilizzata da molti tra i più famosi fotografi sia italiani sia internazionali, la tecnologia Epson offre il massimo della qualità di riproduzione con colori e dettagli nitidi per qualsiasi tipo di immagine, restituendo al visitatore della mostra l’autenticità dello scatto.

Renato Sangalli, Head of Sales C&I di Epson Italia: “Siamo molto lieti di essere partner di Theoria in questa attività e di aver contribuito con la nostra tecnologia alla realizzazione della mostra. È parte della nostra filosofia aziendale supportare progetti come questo capaci di raccontare e valorizzare il mondo dello sport con cui condividiamo valori e principi.”

La Mostra, in collaborazione con la FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, è organizzata nell’ambito di “SPORT MOVIES & TV 2021” in programma a Milano dal 9 al 14 Novembre.

125 anni + (1) di Giochi si svolgerà presso Theoria – The Warehouse via Settala 41, Milano e sarà aperta dall’11 al 22 novembre, dal lunedì al sabato, con i seguenti orari:

11 novembre dalle 15.00 alle 19.00

12-22 novembre, 10.00-13.00 e 15.00-19.00

sabato 13 e 20 novembre, dalle 15.00 alle 19.00

L’ingresso alla mostra è gratuito.

copyright Giancarlo Colombo