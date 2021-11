Milano Music Week 2021 Music Rocks Here

Milano Music Week 2021 | Highlights mercoledì 24 novembre: al centro della quinta edizione la musica dal vivo e il mondo dei live club con un ampio programma di appuntamenti in presenza e in streaming

Al centro della quinta edizione, a cura di Luca de Gennaro e Nur Al Habash, la musica dal vivo e il mondo dei live club, a partire dall’Apollo Milano, “nuova casa” della Milano Music Week, cuore della manifestazione per tutta la settimana.

Tra gli appuntamenti del terzo giorno:

per il ciclo “MMW Incontra” Sangiovanni e Caterina Caselli, la proiezione in anteprima del documentario “MILANO CLUB 1995-2001”, lo speciale incontro dedicato ai 25 anni di “Minacelentano”, il concerto “Because the Night. La notte delle cantautrici” e numerosi momenti formativi dedicati al futuro della musica.

www.milanomusicweek.it

HIGHLIGHTS MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

Il programma completo è disponibile su www.milanomusicweek.it

Ore 09.15 | PANEL

Engaging With Music 2021. A Consumer Study by IFPI

STREAMING MMW

In lingua inglese. Con: Linzi Goldthorpe (Senior Communications Executive, IFPI), David Price (Director of Insight and Analysis, IFPI)

Con una media di 18.4 ore a settimana, i fan di tutto il mondo ascoltano molta più musica, fruibile in modi sempre più nuovi, grazie anche all’innovazione delle case discografiche che porta entusiasmo e diversificazione. In questo incontro Linzi Goldthorpe e David Price discuteranno dei risultati chiave – con un’analisi approfondita sul mercato italiano – nati dal report Engaging With Music pubblicato lo scorso ottobre, che ha confrontato i modi in cui 43.000 persone di 21 Paesi (il più grande studio di questo tipo) si relazionano con la musica.

By FIMI

Ore 10.15 | PANEL

Le professioni della comunicazione musicale: I concerti e il live streaming

STREAMING MMW – ALMED

Con Veronica Corno (Responsabile Comunicazione Friends & Partners), Elena Pantera (Pantarei 3.0 Media Relation) e Gianni Sibilla (Direttore Didattico Master in Comunicazione Musicale).

Dopo il successo dell’anno scorso, il Master in Comunicazione Musicale dell’Alta Scuola in Comunicazione, Media e Spettacolo (ALMED) ripropone l’open course “Le professioni della comunicazione musicale” arricchito di nuovi temi e nuove testimonianze con l’obiettivo di delineare un quadro aggiornato delle professioni dell’industria musicale e sottolineare il valore del lavoro nella musica in tutti i suoi aspetti.

by ALMED Master in Comunicazione Musicale

11.15 | PANEL

Luca Nobis La Musica…in pratica

TEATRO CPM – Via privata E. Reguzzoni 15 + LIVE STREAMING MMW – CPM

Uno sguardo su come la professione del musicista sia estremamente varia con il racconto degli eventi che nrgli anni hanno visto il coinvolgimento del CPM. Il Direttore Didattico e Responsabile del Dipartimento di Chitarra Luca Nobis racconterà del passato, presente e futuro delle produzioni in cui la scuola è stata ed è coinvolta. Delle opportunità per gli studenti e delle connessioni con il mondo del lavoro.

by CPM

Ore 11.30 | INCONTRO

MINACELENTANO – La storia dei 25 anni di Minacelentano

Teatro Gerolamo, Piazza Beccaria 8

Intervengono: Claudia Mori, Massimiliano Pani, Mauro Balletti, Celso Valli e Fio Zanotti

by Sony Music Entertainment Italy S.p.a.

Ore 12.15 | INCONTRO

Le nuove frontiere legal nel mondo digitale: dal plagio alla contrattualistica

LIVE STREAMING MMW

Con: Donato Brienza (Legal & Business Affairs, BMG), Alfredo Clarizia (Legal & Business Affairs Director, Sony Music Italy), Antonella Marra (Legal and Business Affairs Senior Manager, Universal Music Italia), Filippo Pardini (Director of Legal & Business Affairs, Warner Music Italy) Modera: Enzo Mazza (CEO, FIMI)

L’impatto del digitale nell’industria discografica non si misura solo sulla strategia di distribuzione e comunicazione dei prodotti musicali né sui rinnovati modi di consumare musica, ma riguarda anche l’intero ecosistema legale. Dall’attuazione della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale ai rapporti contrattuali col produttore fonografico, gli esperti legali del settore raccontano l’evoluzione in corso di un comparto esposto agli sviluppi tecnologici che guidano l’intera industria.

By FIMI

14.15 | INCONTRO

Blockchain e diritto d’autore: realtà o eterna promessa?

APOLLO MILANO, Via G. Borsi, 9/2 + LIVE STREAMING MMW

Con: Matteo Fedeli (SIAE Direttore Divisione Musica) e Francesco Prisco (giornalista de Il Sole 24 Ore)

Il mondo cambia e i diritti d’autore diventano asset digitali grazie al lavoro di SIAE e Algorand che sin dal 2019 avevano dato l’annuncio di una partnership tra le due società. SIAE dunque abbraccia il futuro, esplorando le opportunità offerte dalla tecnologia per proseguire la sua missione di protezione della creatività. In questo nuovo scenario quale sarà il ruolo degli intermediari? Come cambieranno i modelli di business nell’ecosistema dell’intermediazione di contenuti e diritti?

by SIAE

Ore 15.15 | PANEL

Le case discografiche: driver per l’innovazione e la creatività

APOLLO MILANO, Via G. Borsi, 9/2 + LIVE STREAMING MMW

Con: Marco Alboni (Chairman & CEO, Warner Music Italy), Alessandro Massara (Presidente, Universal Music Italia), Andrea Rosi (President & Chief Executive Officer, Sony Music Italy)

La missione delle case discografiche di mettere gli artisti al centro degli investimenti è stata più importante che mai negli ultimi anni: complice l’esplosione dei Måneskin all’estero, è sempre più chiaro che i successi internazionali possono arrivare da tutto il mondo. Il ruolo delle label, alla guida di un processo virtuoso dettato da innovazione e creatività, è quello di offrire strumenti, talenti e risorse per raggiungere un pubblico sempre più globale. È la storia di come, abbattendo le barriere geografiche e i confini di lingua, cultura e genere, il lavoro delle case discografiche stia riuscendo a creare un incredibile impatto.

by FIMI

Ore 16.15 | INCONTRO

MMW incontra SANGIOVANNI

APOLLO MILANO, Via G. Borsi, 9/2 + LIVE STREAMING MMW

Il terzo giorno di MMW Incontra – il format ideato da Milano Music Week per scoprire più da vicino vita, carriera e nuovi progetti di grandi nomi della musica – avrà come protagonista Sangiovanni, giovane cantautore e artista pop dell’anno, il cui ultimo singolo “Perso nel buio” con Madame, in uscita il 12 novembre, svela una versione inedita del cantante, più matura e profonda.

by Sugar

Ore 17.15 | INCONTRO

MMW incontra CATERINA CASELLI

APOLLO MILANO, Via G. Borsi, 9/2 + LIVE STREAMING MMW

Caterina Caselli – artista rivoluzionaria, icona di avanguardia musicale e di costume oltre che imprenditrice in grado di portare la musica italiana nel mondo – racconterà al pubblico della Milano Music Week “100 minuti per te”, il progetto discografico celebrativo che racchiude i suoi più grandi successi tra cui “Nessuno mi può giudicare”, “Perdono, “Insieme a te non ci sto più”. La raccolta è acquistabile in diversi formati, tra cui un doppio CD, un triplo LP ed una speciale deluxe box in edizione limitata, con contenuti inediti e l’esclusivo 45 giri di “Nessuno mi può giudicare”.

by Sugar

Ore 18.30 | PROIEZIONE / INCONTRO CON AUTORE

MILANO CLUB 1995-2001

Triennale Milano Teatro – Viale Emilio Alemagna, 6

Proiezione in anteprima di “MILANO CLUB 1995-2001”, il documentario, scritto e diretto da Andrea Cavallari che racconta poco più di un quinquennio, quello compreso tra il 1995 e il 2001: un periodo intenso ed esplosivo tra case occupate, club, dj-set e concerti dal vivo.

Una Milano irriconoscibile, protagonista e silenziosa spettatrice di un gruppo di giovani creativi che vogliono cambiare le traiettorie del lifestyle. Un viaggio imperdibile per capire il presente e scoprire un periodo seminale della cultura italiana underground.

La proiezione sarà introdotta da un talk con il regista e Carlo Antonelli, giornalista, direttore artistico e Amministratore Delegato, Fiera Milano Media.

by Triennale Milano Teatro

Ore 21.00 | CONCERTO

La Scapigliatura – Coolturale

Salone14 YellowSquare – Via Lattuada, 14

La Scapigliatura, progetto musicale dei fratelli Jacopo e Niccolò Bodini, presenta live il secondo album di inediti “Coolturale”, anticipato dall’ultimo singolo “Gli Indifferenti“.

La Scapigliatura rivisita la canzone d’autore italiana con sonorità elettroniche, ricercate, contemporanee.

by Mescal

Ore 21.00 | DJ SET

Nevermind the DJ

Hug Milano – Via Venini, 83

Nevermind the DJ è il racconto delle storie e della Storia della Seattle Grunge, grazie alle scelte musicali e dalla voce narrante di Valeria Sgarella.

by Radio Nolo

Ore 21.00 | CONCERTO

Khaled Levy sings Chet Baker

Palestra Visconti Arci Bellezza – Via Bellezza, 16/A

Senza Chet Baker la Bossa Nova non sarebbe mai esistita. Khaled Levy, membro dei Selton, band milanese d’adozione ma dall’anima tropicalista, rende omaggio al celebre musicista statunitense in “Khaled Levy sings Chet Baker”, il suo primo progetto da solista. L’approccio intimista, unito alla ricerca dei suoni della chitarra di Khaled, riportano l’ascoltatore ad un luogo stranamente familiare eppure allo stesso tempo nuovo.

by Caramello e RC Waves

Ore 21.30 | CONCERTO

Because The Night. La Notte delle Cantautrici

Garage Moulinski – Via Pacinotti, 4

“Because the Night, la notte delle cantautrici” è una rassegna di cantautorato femminile indipendente, giunto ormai alla terza edizione e divenuto uno degli appuntamenti fissi del Garage Moulinski di Via Pacinotti, 4 a Milano. Nella serata di mercoledì 24 novembre, insieme alla cantautrice Marian Trapassi che fa da padrona di casa, si alterneranno sul palco la cantautrice palermitana Sara Romano e diverse ospiti fra cui: Francesca Incudine, Sue ed Elisa Erin Bonomo. La serata sarà uno scambio artistico fra diverse cantautrici che popolano la città e non solo.

by Garage Moulinski

Ore 22.45 | CONCERTO

Antonio Maggio

Palazzina LIberty, Largo Marinai d’Italia

Per tutta la settimana Palazzina Liberty ospiterà un palinsesto firmato AFI – Associazione Fonografici Italiani tra panel, workshop e live. Mercoledì sera protagonista sarà Antonio Maggio, cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2013 nella categoria Giovani.

by AFI – Presented by Rusty Records

MILANO MUSIC WEEK 2021

“Music Rocks Here”: è questo il titolo della Milano Music Week 2021 che, dal 22 al 28 novembre, torna con un ampio programma di appuntamenti – di nuovo in presenza oltre che online – per ritrovare la musica in tutti i suoi luoghi e modi, rimettendo al centro proprio il mondo del live e i club, che più di tutti hanno sofferto le difficoltà della pandemia e che oggi stanno finalmente provando a rialzarsi.

Per questo MMW ha scelto simbolicamente Apollo Milano – popolare club dei Navigli e punto di riferimento per il mondo musicale – come nuova casa della manifestazione e cuore del programma di questa edizione, che coinvolgerà ancora una volta i più grandi artisti, voci emergenti, esperti, addetti ai lavori e appassionati per guardare insieme al futuro dell’industria musicale in tutti i suoi diversi aspetti e attraverso le sue professionalità.

Promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo) e con il patrocinio del MiC Ministero della Cultura, Milano Music Week si conferma un evento sempre più consolidato e atteso, in grado di offrire un racconto della musica a 360 gradi che va dai momenti di intrattenimento e divertimento, fino a quelli più formativi e didattici per esplorare le nuove sfide e le nuove opportunità della filiera musicale.

Ad arricchire il palinsesto saranno inoltre i contenuti proposti da A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, KeepOn LIVE, PMI Produttori Musicali Indipendenti e SCF, anche quest’anno partner di riferimento della Milano Music Week.

Fino a domenica 28 novembre la settimana sarà animata da un fitto calendario di appuntamenti quotidiani – tra concerti, showcase, panel, dj set, workshop, incontri e appuntamenti speciali – selezionati dallo storico curatore artistico Luca de Gennaro – VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente – insieme alla nuova curatrice di questa edizione Nur Al Habash, Direttrice della Fondazione Italia Music Lab, nuovo hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani.

I principali appuntamenti della MMW21 potranno inoltre essere seguiti online sul sito www.milanomusicweek.it e si potranno rivedere sul canale ufficiale Youtube, al fine di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e permettere a tutti di seguire la Milano Music Week anche da casa.

