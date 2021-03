Nell’ambito della quarta edizione della Milano Digital Week in programma online dal 17 al 21 marzo, Milano Music Week partecipa al palinsesto dell’iniziativa dedicata al mondo digitale con due appuntamenti speciali per portare, ancora una volta, l’attenzione sul settore della musica, gravemente colpito dalla pandemia.

Il primo appuntamento firmato Milano Music Week si terrà venerdì 19 marzo alle ore 11.00 con un panel dal titolo “Musica live in remoto…ossimoro o futuro?” durante il quale interverranno Enzo Mazza (Presidente FIMI), Anna Zò (Project Manager Music Innovation Hub), Carlo Parodi (Promoter musicale Hiroshima mon Amour) e Luca de Gennaro (Curatore artistico della Milano Music Week e VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente).

Come coniugare il desiderio del rapporto in presenza con le condizioni attuali e con l’imperativo mondiale che chiede sicurezza sostenibilità? In un periodo nel quale la musica ha dovuto cambiare radicalmente il suo rapporto con il pubblico, obiettivo dell’incontro – trasmesso gratuitamente sulla piattaforma Teams – sarà quello di indagare le diverse occasioni e modalità che sono nate per fruire i concerti live in remoto: un nuovo capitolo in una trasformazione già in atto e forse già completa nell’area discografica, ma che ha ancora molte possibilità di sviluppo per la musica dal vivo.

Il secondo appuntamento animerà invece la serata di venerdì 19 marzo, a partire dalle ore 19.30, con un livestream ricco di ospiti e musica per riaccendere la luce sulla grande macchina dello spettacolo, ferma da troppo tempo.

Ad un anno dall’inizio della crisi sanitaria che ha costretto il settore a chiudere venue e posticipare concerti, il mondo dello spettacolo dal vivo resta ancora, purtroppo, in attesa di risposte valide. Così come i fan, tantissimi – che non hanno mai smesso di chiedere e ascoltare musica. È dedicato a loro e ai lavoratori dello spettacolo questo grande evento in streaming – promosso da Homestage e Radar Concerti in collaborazione con Milano Music Week, Dice.fm e supportato da Cariplo Factory – che vedrà quattro artisti della scena milanese emergente esibirsi live negli spazi di Cariplo Factory, presso BASE Milano, luogo simbolo dell’innovazione digitale e culturale in città. A presentare l’evento sarà Luca de Gennaro che intervisterà, tra un live e l’altro, gli artisti GIUNGLA, Brividee, Memento e Studio Murena.

“La line up molto interessante di questo evento conferma l’identità di Milano Music Week come piattaforma di scoperta e lancio di nuovi meritevoli artisti indipendenti. E per una sera torneremo sul palco di BASE, uno dei principali luoghi culturali della città purtroppo chiusi da un anno”, dichiara Luca de Gennaro, curatore artistico della Milano Music Week e VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente.

Il pubblico potrà partecipare gratuitamente al concerto sul sito milanodigitalweek.com e sull’app di Dice.fm.

GLI ARTISTI

STUDIO MURENA

Lo Studio Murena nasce a Milano nel 2018 da cinque talentuosi musicisti del conservatorio: Amedeo Nan (chitarra elettrica), Maurizio Gazzola (basso elettrico), Matteo Castiglioni (tastiere e synth), Marco Falcon (batteria) e Giovanni Ferrazzi (elettronica, sampler). Dopo aver pubblicato il suo primo lavoro, Crunchy Bites, il gruppo ha da subito la possibilità di esibirsi su grandi palchi quali JazzMI, MusicalZOO e Jazz On The Road. Successivamente, l’idea si orienta verso sonorità più scure includendo nella sua formazione l’MC Carma che caratterizza il progetto con strofe rap di intenzione conscious ed impegnata. Nel corso dell’ultimo anno, il gruppo ha ottenuto numerose gratificazioni tra cui: il primo posto al Pending Lips Festival e alla JamForTheFuture organizzata da JazzMi concretizzando, poi, la possibilità di condividere palchi importanti con artisti di spessore quali The Comet Is Coming, Davide Shorty & Funk Shui Project, Inoki e altri. Con i nuovi singoli “Marmo” e “Eclissi”, usciti tra luglio e ottobre 2020, viene certificato ufficialmente il valore del collettivo, pronto a presentare il nuovo disco per Costello’s Records, con distribuzione The Orchard.



MEMENTO

Classe 2002, Andrea cresce ascoltando Led Zeppelin e Pink Floyd. Si iscrive all’indirizzo musicale, dove a 11 anni inizia gli studi di chitarra: qui fiorisce il suo amore per la musica che continua a coltivare nel tempo, dalla cameretta ai centri sociali, dove suona per diversi progetti. Il capitolo “Memento” si apre circa due anni fa: il brano “Non Mi Manchi” testimonia il cambiamento in atto. “Non ti conosco” – traccia pubblicata a giugno 2020 all’interno dell’album “HANAMI” – segna l’ingresso di Memento nel roster di Asian Fake. “MOLLAMY”, uno scacciapensieri cantato fra sé e sé per allontanare pesantezza e pensieri opprimenti. Il brano consolida alcuni dei tratti caratteristici di Memento: la delicatezza e la semplicità delle linee vocali, il suono della chitarra (suonata da Andrea) che emerge nella produzione curata da Stefano Iascone e l’attitudine fresca del giovane artista, che trasporta in musica la disinvoltura e la genuinità dei suoi anni.



BRIVIDEE

All’anagrafe Vittorio Motto, Brividee è un giovanissimo artista monzese che nasce come artista soundcloud per esordire al MI AMI senza avere all’attivo nemmeno un brano ufficiale. Brividee rientra a far parte, per età, estro creativo e attitudine, nella fortunata generazione artistica under 20 che, grazie a nomi come PSICOLOGI, Ariete, Bnkr44 sta lasciando una fresca impronta nella scena e nell’immaginario musicale degli ultimi anni. Dagli amori finiti male alla noia di giorni sempre uguali, Brividee ha la capacità di raccontare l’ordinario trasformandolo in straordinario. “0 Battiti” segna il primo capitolo ufficiale per Brividee, una traccia attraverso cui presentare la propria dimensione musicale. In questo brano l’artista ripercorre una sua storia d’amore, rivelando con una schiettezza disarmante le proprie insicurezze e fragilità. “0 Battiti” è il racconto disinibito ed estremamente reale di un rapporto, in cui il rap si unisce a sonorità ibride, che attingono a contaminazioni punk ed elettroniche.



GIUNGLA

GIUNGLA è Emanuela Drei, musicista di base a Bologna. Unendo atmosfere elettroniche e chitarra elettrica, a tratti spigolosa e arrogante, con la sua voce, la sua musica è un alternative pop pieno di vita come la ‘giungla’ da cui ha preso il proprio nome. Dopo essersi fatta conoscere con il suo singolo ‘Cold’, definito da The Line Of Best Fit “sfacciato e trasudante di fascino punk”, Giungla ha passato il 2018 in studio con il produttore inglese Luke Smith (Depeche Mode, Foals, Anna Of The North). Armata di sola chitarra elettrica, sampler e la propria voce si è fatta notare velocemente raccogliendo lodi internazionali e quasi un milione di ascolti senza un album pubblicato. Ha diviso il palco con The xx, Foals, Grimes e Battles e ha partecipato ad alcuni tra i più importanti appuntamenti live: SXSW in Texas, Sziget Festival a Budapest, a Vienna e in Francia per il festival Europavox, in Olanda a Le Mini Who? e a Eurosonic, The Great Escape a Brighton.

HOMESTAGE

Homestage è una piattaforma di produzione e broadcasting di eventi musicali in streaming nata con l’obiettivo di proporre contenuti di altissima qualità audio e video. Homestage vuole dare voce alla musica della nuova era sia con talk show tematici che con concerti intimi, creando uno spazio dedicato ai giovani e alla sperimentazione musicale.

Homestage crea eventi di intrattenimento, ma anche di riflessione e scambio culturale intergenerazionale con talk show e interviste. Homestage si occupa dell’evento a 360° in base al mood desiderato: ricerca location, direzione artistica, promozione, regia e streaming con standard qualitativi elevatissimi. Homestage si avvale inoltre di un servizio di ticketing affidabile e sicuro per veicolare l’evento.

CARIPLO FACTORY

Cariplo Factory è un hub di innovazione che attiva una filiera del talento in grado di includere percorsi di formazione esperienziale, programmi di accompagnamento imprenditoriale, progetti di open innovation, investimenti di Venture Capital e attività di supporto all’internazionalizzazione. Cariplo Factory nasce nel 2016 per volontà di Fondazione Cariplo e agisce attraverso un modello inclusivo che coinvolge un network nazionale di università, centri di trasferimento tecnologico, incubatori, acceleratori, fablab, parchi scientifici tecnologici, startup, business angel, fondi di venture capital, PMI e corporate. Cariplo Factory è una Società Benefit.

MILANO MUSIC WEEK

Milano Music Week è la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti. Un appuntamento consolidato di respiro nazionale che ogni anno, a partire dalla music city milanese, coinvolge l’intera filiera del settore e i diversi attori che ne fanno parte, in un racconto a 360° dell’industria musicale con un palinsesto diffuso, fra temi attuali e scenari futuri.

L’iniziativa è promossa da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo), con il supporto di SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e a cura di Luca De Gennaro.

Dopo il successo della speciale edizione online nel 2020 dedicata al sostegno dei lavoratori del mondo musicale, MMW si conferma una manifestazione in continua crescita ed espansione, importante vetrina per la musica e piattaforma per il racconto di nuovi progetti discografici di grandi artisti. La quinta edizione dell’iniziativa è in programma dal 22 al 28 novembre 2021.

