Milano, nasconde droga nelle lattine: arrestato dalla Polizia di Stato. Video

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino statunitense di 39 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mercoledì, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via Clitumno quale probabile luogo di spaccio e detenzione di droga. Appostati a distanza, i poliziotti, all’apertura della porta d’ingresso, hanno fermato il 39enne, visibilmente agitato all’atto del controllo, e sono entrati all’interno dell’abitazione.

Nella casa, sul piano cottura sono state trovate tre lattine di bevande analcoliche, con apertura/chiusura modificata, contenenti al loro interno 40 grammi di MDPV, suddivisa in più involucri, circa un grammo di anfetamine, cinque grammi di cocaina, tre grammi e mezzo di cocaina sintetica e materiale per il confezionamento; inoltre, nella disponibilità dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati 85 euro in contanti.