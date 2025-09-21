Milano, nasconde la droga nel cruscotto dell’auto: arrestato della Polizia di Stato

Venerdì pomeriggio, i poliziotti della sezione Antispaccio della Squadra Mobile di Milano hanno svolto un mirato servizio di contrasto allo spaccio di droga in zona viale Papiniano quando, verso le 18.45, hanno notato una vettura utilitaria diretta in piazzale Cantore con un uomo alla guida, poi identificato nel 31enne, che si guardava attorno come per accertarsi che non fosse seguito da nessuno.

Giunto in viale Famagosta, ha svoltato repentinamente in via Santander andando a urtare un’auto con un altro uomo alla guida. Gli agenti hanno fermato i due per verificare che non avessero riportato ferite e in queste fasi il 31enne si è dimostrato molto nervoso; quindi, lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 250 euro.

All’interno dell’auto, nella parte retrostante il cruscotto anteriore lato destro, i poliziotti hanno rinvenuto dentro un marsupio nero e più minuziosamente in dei calzini 86 dosi di cocaina per un peso di 66 grammi.

L’uomo, dopo gli accertamenti di rito è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura per il rito direttissimo, all’esito del quale è stato convalidato l’arresto ai domiciliari.