Milano, nasconde la droga sotto lo sportello dell’auto: arrestato dalla Polizia di Stato Video

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 57 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sera, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato il 57enne ritenuto responsabile di spaccio nell’area della zona di Baggio a bordo della sua auto in via Gozzoli si è incontrato con un uomo che ha prelevato dall’autovettura un involucro in cambio di una banconota.

I poliziotti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente fermato i due, trovando l’acquirente con una dose di cocaina acquistata al prezzo di 50 euro, mentre il 57enne in possesso di 60 euro.



All’interno della sua vettura, sotto lo sportello lato guida gli agenti hanno rinvenuto una custodia in plastica calamitata chiusa con un elastico contenente tre involucri di cocaina. L’uomo dopo gli accertamenti di rito è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.