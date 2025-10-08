Milano, nascondeva 43kg di droga nel box: la Polizia di Stato arresta 19enne Video

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino romeno di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza, lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e ha sequestrato oltre 40 kg di droga.

Ieri, intorno alle 18.30 nei pressi dei parcheggi interrati in via Cascina Bianca a Milano, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga in zona Barona, hanno notato il 19enne a bordo di uno scooter il quale, poco dopo, si è fermato in evidente attesa di qualcuno. Il giovane, raggiunto da un uomo, è entrato all’interno di un box. Dopo qualche minuto, il 19enne, con precedenti penali per rapina e possesso di armi, è tornato al proprio scooter con l’intento di allontanarsi ed è stato fermato dai poliziotti lì appostati. Nella circostanza, il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo aggredendo e spintonando un poliziotto che è rimasto ferito durante la colluttazione. A seguito di perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 530 grammi di hashish suddivisi in panetti e due mazzi di chiavi pertinenti alla sua abitazione e a un box.

All’interno del garage, i poliziotti di via Primaticcio hanno sequestrato 43 kg di hashish suddivisi in blocchi da circa 100 grammi l’uno mentre, presso la sua abitazione in zona Porta Ticinese, hanno rinvenuto un altro panetto di droga.