Milano – Percival Everett “Logica predicativa”

CARLOCINQUE Gallery è lieta di presentare Logica Predicativa, la prima mostra personale Italiana dello scrittore e artista statunitense Percival Everett, in programma dal 12 giugno al 2 agosto 2025.

Con questo progetto, Everett apre al pubblico la propria ricerca visiva, dando vita a uno dei momenti più significativi de La Milanesiana 2025. La mostra, a cura di Elisabetta Sgarbi e Luca Volpatti, è realizzata in collaborazione con Show Gallery e Margot Ross.

Autore di oltre trenta romanzi e figura centrale della letteratura americana contemporanea, Percival Everett ha ricevuto il Premio Pulitzer per la narrativa 2025 con James, pubblicato in Italia da La nave di Teseo. In questo romanzo, l’autore rilegge Le avventure di Huckleberry Finn attribuendo al personaggio dello schiavo Jim una nuova centralità: non più figura ancillare, ma protagonista consapevole, agente del proprio destino.

Le opere raccolte in Logica Predicativa testimoniano una medesima tensione intellettuale e formale. La pittura di Everett non cede mai alla narrazione né alla rappresentazione didascalica: è una pratica autonoma, costruita per stratificazioni e contrappunti, in cui la forma astratta diventa campo di riflessione sull’identità, sulla percezione e sulla soglia dell’invisibile. Ogni lavoro invita a un confronto attivo, restituendo allo spettatore la responsabilità dell’interpretazione.

Con questa mostra, CARLOCINQUE Gallery rinnova il proprio impegno nella promozione di visioni artistiche che interrogano il presente, ospitando un autore il cui sguardo si muove con rigore e libertà tra letteratura e arti visive, al di fuori di ogni classificazione.

Professore di letteratura e teoria critica alla University of Southern California, Everett è noto per una produzione che sfida le strutture del linguaggio e del potere, attraversando generi e registri con coerenza e radicalità. Accanto alla scrittura, porta avanti da oltre trent’anni una ricerca visiva che si fonda sull’astrazione come forma di pensiero, costruzione e dissenso.

