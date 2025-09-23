Milano, perseguita l’ex fidanzata: arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato in flagranza differita un cittadino italiano di 39 anni, per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

L’uomo, non avendo mai accettato la fine della loro relazione, ha iniziato a pedinare l’ex fidanzata, presentandosi in alcuni casi anche sul luogo del lavoro e davanti la residenza della donna, cercando un persistente contatto, anche di tipo telefonico, arrivando a effettuare anche 150 telefonate al giorno e inviando numerosissimi messaggi whatsapp.

Ad agosto, a seguito di un aumento di comportamenti oppressivi, è stato emesso un provvedimento di ammonimento da parte del Questore di Milano, prontamente trasgredito dall’uomo che ha continuato a cercare l’ex fidanzata.

Sabato 13 dicembre, l’uomo è stato indagato a piede libero per atti persecutori e, dopo essere stato, ancora una volta, invitato dalle Autorità a tenere una condotta idonea, il 39enne ha continuato a contattare telefonicamente la donna, anche in ore notturne.

Lunedì 15 settembre, gli agenti del commissariato “Comasina” dopo l’ennesimo tentativo di contatto della notte tra sabato e domenica, lo hanno arrestato in zona viale Papiniano e dopo gli accertamenti di rito è stato condotto presso il carcere di San Vittore.