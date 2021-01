MIlano – Basilio Rizzo ha presentato oggi Comune un ordine del giorno, firmato anche da Patrizia Bedori del M5S, per chiedere tamponi rapidi a prezzi calmierati.

L’andamento dell’epidemia mostra pericolosi segnali di recrudescenza e rende necessario rimettere al centro le tre T, testare, tracciare e trattare, indicate dalla scienza come azioni indispensabili per bloccare le catene di trasmissione del Covid-19 in attesa degli effetti della campagna vaccinale.

I tamponi antigenici rapidi consentono non solo prevenzione e diagnosi precoce ma anche un enorme risparmio a fronte delle risorse necessarie per arginare la malattia conclamata.

Un ampio screening permetterebbe la riapertura delle scuole in sicurezza come chiedono gli studenti che oggi manifestano davanti ad alcuni istituti milanesi: se ai genitori le aziende forniscono il tampone rapido per poter lavorare perché ai figli non è permesso di tornare tra i banchi in sicurezza?

L’esperienza dei “Tamponi gratuiti e sospesi” realizzata dai medici, volontari ed associazioni nella nostra città dimostra che si tratta di una proposta concreta e la petizione promossa su change (https://www.change.org/p/giuseppe-sala-tamponi-calmierati-per-tutti-e) da Milano in Comune e Medicina solidale ha già superato le mille firme.

Il tampone rapido antigenico è veloce, a bassissimo costo industriale e si può effettuare ovunque. Sindaci come Luigi de Magistris a Napoli hanno già adottato questa soluzione. A Milano sono centinaia le persone che fanno la fila davanti al tendone della Brigata Sanitaria e di Medicina solidale che permettono a molte famiglie in difficoltà economica di accedere a un test che oggi è fonte di guadagno per la sanità privata.

Il sindaco ha il compito di tutelare la salute di cittadine e cittadini e applicare l’articolo 32 della nostra Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

A fronte della pandemia la prevenzione non può essere occasione di profitto.

Com. Stam.