Milano, quattro arresti della Polizia di Stato nei pressi della stazione Centrale

Lunedì 6 ottobre a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone, due cittadini cubani e due cittadini colombiani, di età compresa tra i 22 e 44 anni, per tentato furto aggravato in concorso.

Nel primo pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno notato il gruppo che si muoveva con fare sospetto studiando i bagagli di molti avventori degli esercizi commerciali della stazione, comunicando con auricolari, fino ad individuare, in corso Buenos Aires, un’automobilista intento ad effettuare delle manovre di parcheggio. Una volta allontanatosi il proprietario dell’autovettura, i quattro hanno asportato dall’auto un paio di guanti e un paio di occhiali per un valore complessivo di 600 euro.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno dapprima fermato il gruppo e successivamente restituito alla vittima quanto sottratto.