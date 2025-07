Milano, rapina a bordo treno: la Polizia di Stato arresta due persone

Lo scorso giovedì sera a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due minori per il reato di rapina impropria.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, dopo avere appreso dal capotreno di un convoglio proveniente da Torino che era stata appena consumata una rapina, sono intervenuti riuscendo a fermare gli autori del reato, i quali avrebbero rubato uno zaino ad un viaggiatore; all’interno del bagaglio era custodito il portafogli contenente la somma di 450 euro e un bancomat. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario in sede di denuncia presso gli Uffici del Settore Operativo di Milano Centrale. Una testimone presente sul convoglio riferiva agli agenti che i due, in un primo momento, si erano seduti di fronte a lei importunandola; la donna notava che entrambi erano sprovvisti di bagagli. Poco dopo rivedeva i due giovani in possesso di uno zaino i quali, dopo essersi accomodati in un posto a sedere vicino al suo, estraevano dallo zaino un portafogli con all’interno delle banconote, spartendosele tra di loro. Intuendo che i due giovani avessero perpetrato un furto, la donna li esortava a riconsegnare il maltolto, venendo per tale motivo minacciata verbalmente e oltraggiata. Appreso il tutto, il capotreno richiedeva l’intervento della Polizia Ferroviaria, allertato da altri passeggeri intervenuti in soccorso della donna, tra i quali anche il proprietario dello zaino precedentemente asportato, che riconosceva l’oggetto chiedendone invano la restituzione ai due giovani



Ricostruita la dinamica, gli agenti della Polfer proseguivano gli accertamenti a carico degli indagati, due quattordicenni di asserita nazionalità marocchina, sprovvisti di documenti e senza fissa dimora i quali, al termine della perquisizione, risultavano essere in possesso della refurtiva. Inoltre, addosso ad uno dei fermati – già gravato da una denuncia per porto abusivo di armi – è stato trovato un coltello a doppia lama di 14 centimetri ed un martelletto frangivetro. Entrambi sono stati arrestati per rapina impropria e accompagnati presso l’Istituto penale per minori Cesare Beccaria a disposizione dell’A.G.