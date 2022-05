Milano, rapina di orologio di lusso: la Polizia di Stato arresta due 19enni

Nei giorni scorsi a Milano, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino italiano di 19 anni, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di concorso per rapina aggravata e lesioni aggravate in riferimento ai fatti commessi a fine aprile 2022.

Il pomeriggio del 29 aprile 2022, in Corso Genova, due uomini a bordo di uno scooter hanno rapinato, a seguito di una violenta colluttazione, una ragazza italiana di 29 anni del suo Rolex Daytona.



Un cittadino italiano di 40 anni, vista la scena, è andato in soccorso della donna la quale è riuscita a recuperare il suo orologio e a rifugiarsi in un bar della via dove il 40enne lavorava prima di essere trasportata all’ospedale San Raffaele da dove è stata dimessa con 15 giorni di prognosi per trauma cervicale.



I due malviventi non riuscendo nel loro intento sono scappati a piedi lasciando lo scooter per strada e un cittadino italiano di 53 anni, guardia giurata che aveva assistito alla scena, è riuscito a bloccare uno dei rapinatori, in via Cicco Simonetta, che è stato arrestato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Lo stesso, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto a misura della custodia cautelare a seguito di ordinanza emessa nella circostanza.



Attraverso una rigorosa attività di indagine, ascoltando anche le persone coinvolte nell’accaduto, i poliziotti della 7^ Sezione Investigativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato e rintracciato a Napoli anche il secondo rapinatore. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dal personale della Squadra Mobile di Napoli che lo ha rintracciato nella propria abitazione a Napoli.