Milano, ricercato arrestato dalla Polizia di Stato presso la stazione Centrale

Martedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare sul Territorio Nazionale, in quanto ricercato dall’Autorità Giudiziaria.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno notato il 25enne mentre si aggirava con fare sospetto presso la Galleria dei Mosaici, motivo per il quale hanno proceduto a un controllo. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era ricercato in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nel mese di aprile 2025 dalla Procura della Repubblica di Milano a seguito del reato di rapina aggravata in concorso e lesioni.

Lo scorso febbraio, nello specifico, il 25enne, in zona Lorenteggio e in concorso con altri due giovani connazionali anch’essi gravati dal medesimo provvedimento, aveva perpetrato una rapina all’interno di un parco pubblico ai danni di un uomo colpendolo ripetutamente con calci e pugni, avvalendosi altresì dell’utilizzo di spray urticante, rapinandolo dell’abbigliamento e altri effetti personali, oltre a provocargli lesioni guaribili in 10 giorni. Gli agenti della Polfer hanno notificato e dato esecuzione all’ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per rapina e lesioni aggravate in carcere, associando il giovane presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.