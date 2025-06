Milano: ricercato da giorni: fermato dalla Polizia di Stato

Ieri sera, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un cittadino egiziano di 18 anni con precedenti per rapina.

Il giovane, inottemperante all’obbligo di firma presso il commissariato Bonola, a seguito di una condotta violenta all’interno della comunità ove era affidato nel gennaio di quest’anno, era ricercato da diversi giorni.

Gli agenti del commissariato hanno individuato il ragazzo egiziano, in compagnia di altri amici, all’esterno della fermata M5 San Siro, in attesa dell’arrivo degli spettatori per il concerto di Marracash. Consapevole della misura cautelare a suo carico, sentitosi osservato, si è poi allontanato in direzione del vicino Parco di Monte Baldo, dove è stato prontamente fermato dai poliziotti di via Falck che lo hanno seguito in monopattino. Dopo gli accertamenti di rito è stato condotto presso il carcere di San Vittore.

Si rappresenta, inoltre, che l’attività antirapina del commissariato Bonola ha prodotto numerosi controlli negli ultimi giorni dei concerti estivi, indagando anche due persone, uno per furto aggravato e uno per atti osceni e resistenza, anche in occasione del concerto dei Linkin Park all’Ippodromo La Maura.