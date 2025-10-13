Milano, ricercato internazionale per furto aggravato: arrestato dalla Polizia di Stato

Martedì 8 ottobre 2025, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino filippino di 37 anni, ricercato a livello internazionale per furto aggravato e destinatario di un mandato di cattura emesso dalle autorità del suo Paese.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, presso la stazione di Lampugnano, è stato fermato dagli agenti del Commissariato Bonola e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, mentre era al volante di un autobus da 70 posti diretto ad Amsterdam.

Gli accertamenti effettuati in banca dati hanno confermato la sua reale identità e la presenza di un mandato di arresto internazionale con richiesta di estradizione nelle Filippine, dove rischia fino a 20 anni di reclusione.

L’uomo, che in passato ha lavorato come autista di furgoni portavalori nelle Filippine, era accusato di aver sottratto nel 2023 una somma di circa 3 milioni e mezzo di pesos, pari a oltre 50 mila euro, da uno dei mezzi che gli erano stati affidati. Dopo il colpo, era riuscito a lasciare il Paese e a rifugiarsi in Croazia, dove aveva ottenuto permesso di soggiorno, residenza e impiego come autista di autobus di linea internazionale.

Negli ultimi due anni aveva viaggiato regolarmente in diversi Paesi europei – Italia, Austria, Germania, Francia e Paesi Bassi – senza mai destare sospetti.

L’operazione rappresenta un importante risultato per la Polizia di Stato e conferma la sinergia strategica del personale dei commissariati con quello specializzato dell’Ufficio Immigrazione.